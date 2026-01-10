Cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan 60 yaşındaki Reşit Timuçin, hastanede verdiği mücadeleyi kaybetti. Saldırı anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede dün akşam saatlerinde vefat etti.

CAMİ AVLUSUNDA ATEŞ AÇTI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana gelmiş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açmıştı.

VÜCUDUNA 4 MERMİ İSABET ETMİŞ

Vücuduna 4 mermi isabet eden Reşit Timuçin yere yığılmış, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Reşit Timuçin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gerçekleşen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisi devam eden Reşit Timuçin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Timuçin’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Reşit Timuçin’in cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı.

