Çanakkale'de yeni bir faciaya ramak kala! Ekipler hızla müdahale etti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olan Çanakkale'de, gece saatlerinde yeniden büyük panik yaşandı. Bayramiç ilçesi Üzümlü Köyü mevkii Bayramiç Barajı yakınlarında ormanlık alanda saat 00.29'da yangın çıktı.
Yangına karadan 24 arazöz, 6 dozer, 3 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 diğer araç ve toplam 172 personel ile karadan müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç ilçesi, Üzümlü Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, Soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
