Cizre'de silahlar patladı! Bekçiler ve bir grup şahıs kavga etti, polis araya girdi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ortalık adeta karıştı.

BEKÇİLER VE BİR GRUP ARASINDA YUMRUKLU KAVGA

Dicle Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkında oturan gençler ile devriye gezen mahalle bekçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

Kavgayı ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.