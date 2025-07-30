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Cizre'de silahlar patladı! Bekçiler ve bir grup şahıs kavga etti, polis araya girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cizre, Şırnak, Kavga, Vatandaşlar, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sıcak saatler yaşandı. Bekçiler ile bir grup, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten kavga etti. Ortalığı toz ve duman götürürken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ortalık adeta karıştı.

Cizre'de silahlar patladı! Bekçiler ve bir grup şahıs kavga etti, polis araya girdi - 1. Resim

BEKÇİLER VE BİR GRUP ARASINDA YUMRUKLU KAVGA

Dicle Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkında oturan gençler ile devriye gezen mahalle bekçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Cizre'de silahlar patladı! Bekçiler ve bir grup şahıs kavga etti, polis araya girdi - 2. Resim

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI

Kavgayı ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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