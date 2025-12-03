Bilecik'te iki çocuk arasında 'yan bakma' tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı.

Akılalmaz olay Bilecik'te yaşandı. 18 yaşından küçük H.K.A. ve F.Y. arasında "yan bakma" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda F.Y., H.K.A.'yı bacağından bıçakladı. H.K.A. ise bacağına saplanan bıçağı çıkartarak F.Y. isimli şahsı karnından yaraladı.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.K.A. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne, F.Y. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

