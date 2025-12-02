Çocuklar arasında kanlı tartışma! 14 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından ve omzundan bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çocuk tedavi altına alınırken şüpheli her yerde aranıyor.
Akran zorbalığı son zamanlarda giderek artıyor. Aksaray’da yaşanan son olayda, 14 yaşındaki A.K.E. ile arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tartışma sırasında yanında bıçak taşıyan çocuk, A.K.E.’yi bacağından ve omuzundan bıçaklayarak yaraladı.
Kavga ve yaralı çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUĞUN DURUMU İYİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen çocuk kayıplara karıştı.
Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.