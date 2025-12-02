Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Gümüşsoy isimli vatandaş, psikolojik sorunları olan oğlunun evlenmesi için aracılara 500 bin lira para ödedi. Aracıların bulduğu Cezayirli gelin düğünden sonra altınları alıp kaçtı. Bunalıma giren baba Gümüşsoy kendisini asarak intihar etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunlu diye kız verilmeyen oğlunun evlenmesi için aracılara 500 bin lira verdi. Gelin Cezayirli Hadil Ayad, düğünden sonra takıları alıp kaçtı. Bunalıma giren Ramazan Gümüşsoy canına kıydı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde psikolojik sorunları olan oğlunun mürüvvetini görmek isteyen babanın düğün sevinci faciayla sonuçlandı.

Sabah'ın haberine göre; Cezayir'den para karşılığı getirttiği gelin altınları alıp kaçınca bunalıma giren ve dolandırılmayı gururuna yediremeyen baba Ramazan Gümüşsoy evinin tavanına kendisini asarak intihar etti.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı kaçan gelin hakkında soruşturma başlattı. Korkunç olay önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Ramazan Gümüşsoy (50), psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gömüşsoy'u evlendirmek için uzun bir süredir kız arıyordu. Gümüşsoy, oğlunun evlenebilmesi için bölgede son dönemde yaygın olan "yabancı gelin" adayı için bir kişiyle bağlantıya geçti.

İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira para ödedi. Geçtiğimiz eylül ayının ortalarında Biga'ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da yapılan düğünle dünyaevine girdi.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Ancak iddiaya göre Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy yaşananları ailesiyle paylaştı.

BABA GÜMÜŞSOY İNTİHAR ETTİ

Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak hayatına son verdi.

