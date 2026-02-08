Gaziantep’te 17 yıl sonra aydınlatılan, cesedinin yakıldığı ortaya çıkan Erdal Öztürk cinayetine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Öztürk’ün kayınpederine 25 yıl, kayınbiraderleri Mehmet Hanifi Y. ve Orhan Y. ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep'te 2007 yılında ortadan kaybolan Erdal Öztürk'ün darp edilerek öldürüldüğü, cesedinin de yakılarak gömüldüğü ortaya çıkmıştı. 17 yıl sonra ortaya çıkan cinayete ilişkin davada karar çıktı.

Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanıkları “kasten öldürme” suçundan değerlendirdi.

Darp edilip, cesedi parçalanarak yakılmıştı! Erdal Öztürk cinayetinde karar çıktı

KARAR ÇIKTI

Kayınpeder Hanifi Y., haksız tahrik hükümleri uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken; kayınbiraderler Mehmet Hanifi Y. ve Orhan Y. ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 10’ar yıl hapis cezası aldı. Sanıklardan Resul Y. hakkında ise beraat kararı verildi. Ceza verilen sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Duruşmada savunma yapan Erdal Öztürk’ün kayınpederi Hanifi Y., damadı Erdal Öztürk’ü öldürdüğüne dair iddiaları reddederek, olayla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Öztürk’ün kumar borçları bulunduğunu sonradan öğrendiğini belirten Hanifi Y., kollukta verdiği önceki ifadelerin baskı altında alındığını öne sürdü ve beraatini talep etti.

“ANNEM İLE BABAM BENİ BIÇAKLATTI DEDİ”

Hanifi Y. şunları söyledi:

Erdal ismini hatırlamadığım bir mahallede ev kiralamıştı. Bir iki ay oturduktan sonra Erdal bıçaklınmış diye duydum. Kaynanasını da yanıma alarak damadımı ziyarete gittik. Yarasına baktık, Erdal bıçaklanmıştı. Evde yatıyordu. Kendisine neden evde gitmediğini sorduğumuzda beni yabancı bıçaklamadı dedi. Kim diye sorduğumuzda annem ile babam çocuklarına beni bıçaklattı dedi. Geri kendisini oraya bırakıp köye gittim. Bir ay sonra geri geldim. Erdal kumar oynamış. Ev sahibinden borç altın almışlar. Seni köye götüreyim mi oğlum dedim. Kendisi de bana ev varsa götür baba dedi. Ben de eşimin abisinin köydeki evine kendisini oturtturdum. Benim normalde birikethanem vardır. Esnaf adamım. Benim yanımda bir iki üç gün gelip çalıştı. İki üç günden sonra çarşıda iş yerime adamlar geldi. Erdal'ın kayınbabası sen misin dediler. Ben de evet dedim. Erdal'ın bize kumar borcu var dediler. Ben Erdal'ın kumar oynadığını bilmiyordum.

“YANIMDA ÇALIŞMASI İÇİN TEKLİF ETTİM”

Erdal’ın kendisinden 30 bin TL borç istediğini belirten Hanifi Y. şöyle devam etti:

Kendisine 60 TL verdim. Fazla para verdim ki geri dönüşünde parası olsun diyeydi. Erdal'ın gidişi o gidişti. Bir daha dönmedi. Ben de tuttum kumar oynayan kişilerin kulübüne bir iki sefer gittim. Orada birkaç arkadaş çıktı. Bana nasıl böyle bir adama kız verdin dediler. Ben de utandığımdan bir daha o kulübe de gidemedim. Erdal'ın nasıl öldürüldüğünü ne gördüm ne de kendisini öldürdüm. Ölümü ile ilgili bir bilgim yoktur. Benim Yavuzeli'nden yanımda çalışan işçilerim vardır. Bana işçi gerek olduğundan Erdal'ı da yanımda çalışması için teklif ettim. Erdal benim yanımda 1 hafta çalıştı. Bana okumuş olduğunuz 04/12/2007 tarihli maktulün bana ait birikethaneden sinyal alanına girdiği hususunu hatırlayamam. Olsa olsa benim kendisine 60 TL verdiğim ve ayrıldığı gün olabilir. HTS kayıtlarında otogara geçtiğim doğrudur. Ben işim gereği her yere giderim.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Karakol ifadesinde yalan söylediğini söyleyen sanık Hanifi Y., "Fayat S. isimli bir şahsa damadımın borcundan ötürü ödeme yaptım. Fayat S. şuan ceza infaz kurumundadır. Edirne'de ceza evinde diye biliyorum. Borcu ödedikten sonra oğlum Mehmet Hanifi'nin bu işe kızdığını, damadım ile konuşmaya gittiği, demir levye ile damadımın kafasına vurduğu ve öldürdüğü daha sonra traktör ile taşıdığı şeklindeki ifadeleri vermiştim. Ancak 4-5 gün nezarethanede kalmıştım. Hanımım da diğer nezarethanede kalıyordu. Polisler hanımını hastaneye kaldırdık, serum verildi deyince ben de böyle ifadeler verdim” dedi.

NELER OLMUŞTU?

23 yaşındayken kaybolan Erdal Öztürk’ün, silahla vurulduktan sonra öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak lastiklerle yakıldığı ve gömüldüğü tespit edilmişti. Cinayetle bağlantılı olarak dini nikahlı eski eşin akrabaları takibe alınmış, kayınpeder Hanifi Y., kayınbiraderler Orhan ve Mehmet Hanifi Y. ile bacanak Resul Y. gözaltına alınmıştı. 17 yıl sonra aydınlatılan dosya, Gaziantep’in en uzun süre çözülemeyen kayıp vakalarından biri olarak kayıtlara geçti.

