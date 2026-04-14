Kastamonu’da cansız bedeni 10 gün sonra apartmana yayılan kötü kokular sonrasında bulunan Elif Civil’in cinayetine ilişkin ilk duruşmada eşinin ifadesi kan dondurdu. Berkan Civil “Uyandığımda boğazımda, karnımda kesikler vardı. Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum” dedi.

Kastamonu’da geçtiğimiz yıl, bir apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Eve gelen ekipler kan donduran manzara ile karşılaştı. 34 haftalık hamile Elif Civil'in cesedi bulundu. Genç kadının 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü, cesedin 10 günden fazla süredir evde olduğu belirlendi.

Dehşet evinde ilk duruşma! İfadesi tüyler ürpertti! Eşimin cesediyle 8 gün uyudum

“8 GÜN CESEDİYLE UYUMUŞUM”

Korkunç olayın ardından Elif Civil'in eşi Berkan Civil tutuklandı. Hakkında "Eşe karşı kasten öldürme kasten öldürme" suçundan dava açılan Berkan Civil ilk kez hakim karşısına çıktı. Civil’in "Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum" sözleri hayrete düşürdü.

"BOĞAZIMDA KESİK VARDI”

Berkan Civil, savunmasında şunları söyledi:

Sigarayı içtikten sonrasını da hatırlamıyorum. Tahlillerimde uyuşturucu çıktı mı, bilmiyorum. 4 gün kendimde değildim. Uyandığımda boğazımda kesik vardı, karnımda da kesikler vardı. Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum. Telefonum da olmadığı için arayamadım. Ben yaralıydım, eşim de öldürülmüş haldeydi. Telefonum yoktu, bulamadım. Korktuğum için kimseyi arayamadım.

“TEK HATIRLADIĞIM T.Ş.'NİN SİGARA BIRAKTIĞI”

Civil “Eşimle ara sıra anlaşmazlıklarımız olurdu. Her ailede olduğu gibi sorunlarımız olurdu. Fiziki olarak eşime bir şiddet uygulamadım. Ciğerim yanıyor, evladımı, eşimi kaybettim. Tek hatırladığım T.Ş.'nin kapıya gelip ekmek ve sigarayı bıraktığı, ardından bir süre sonra görüşünce, ‘ben, sana demiştim' diye cevap verdi. 10 gün sonra olay ortaya çıktı. Kan değerlerimde uyuşturucu çıktı mı bilmiyorum" diye konuştu.

“KAVGALARINI DUYMUŞTUM”

Tanık olarak dinlenen komşu T.Ş. ise “Bir gece eşi ile sesleri geldi, kavgalarını duymuştum. Arada bir sigara alıp Berkan'a verirdim. İçimden gelirdi. En son olaydan 10 gün önce sigara alıp vermiştim. Paket sigaraydı. Kapının önünde ayakkabılık vardı, oraya bıraktım. Ben iki paket sigara almıştım, birisini Berkan'a verdim, diğerini kendime aldım. Benden sigara istememişti. Arayıp söylemedim, o bıraktığım yerden alıyordu" dedi.

“EŞİME NASIL KIYDIN?”

Berkan Civil ise komşusu T.Ş. ye “Sen bana bunu nasıl yaptın, eşime nasıl kıydın? İki elim T.Ş.'nin yakasında olacak. Eşimi kaybettim, evladım yetim kaldı. Her şey araştırılsın. Adaletin tecelli etmesini diliyorum” dedi.

“KESER ATARIZ DEDİLER”

Elif Civil'in babası İ.Ç. ise kızını eşinin öldürdüğünü iddia ederek "En son yüz yüze bir yıl önce İstanbul'da görüşmüştük. Yaşananları biz bilmiyoruz. Olaydan 3 ay önce sanığın annesi ve babası bizleri aradı, ‘kızınızı alıp götürün, keser atarız, öldürürüz, geçinemiyorlar' dediler. Biz de kızımızı arayıp durumunu sorduk, 'sorun yok, iyiyiz' dediler. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

