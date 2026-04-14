Kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç oyuncu Eylül Lize Kandemir’in yeni projesi sonunda netleşti. Kandemir’in “Başkalarının Hayatı” adlı yapımla el sıkıştığı öğrenildi.

“Masumiyet Müzesi” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Eylül Lize Kandemir’in hangi yapımla ekranlara döneceği uzun süredir merak konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda bir projeyle anlaşma sağladığı konuşulmuş ancak detaylar sır gibi saklanmıştı. Beklenen açıklama geldi.

YENİ SEZONUN SÜRPRİZİ: BAŞKALARININ HAYATI

Güzel oyuncunun başrolünde yer alacağı dizinin “Başkalarının Hayatı” olacağı kesinleşirken, projenin aslında Meksika yapımı efsane dizi “Rubi”nin uyarlaması olduğu ortaya çıktı. Ay Yapım imzası taşıyan dizi, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci otururken, senaryoyu ise başarılı kalem Banu Kiremitçi Bozkurt Türk izleyicisine uyarlıyor.

FARKLI BİR ROLLE GELİYOR

“Masumiyet Müzesi”nde canlandırdığı Füsun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kandemir, bu kez bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Ünlü oyuncunun yeni karakteri ve performansı şimdiden büyük merak uyandırdı.

DİZİNİN KONUSU NE?

Orijinali 2004 yılında yayınlanan ve başrolünde Barbara Mori’nin yer aldığı “Rubi”, güzelliğini kullanarak zenginlik ve güç peşinde koşan bir kadının hikayesini anlatıyordu. Entrika ve sınıf atlama temalarının öne çıktığı yapım, yıllar sonra Türk uyarlamasıyla yeniden gündemde.

Türkiye versiyonunda hikayenin merkezinde “Hülya” karakteri yer alacak. Maddi zorluklar içinde büyüyen Hülya, üniversitede tanıştığı varlıklı arkadaşı Neslihan’ın dünyasına adım atmak için kendine yeni bir kimlik oluşturacak. Bu tehlikeli oyun ise zamanla büyük yüzleşmeleri ve sarsıcı gelişmeleri beraberinde getirecek.

Öte yandan iddialı yapımın Star TV ile görüşme aşamasında olduğu öğrenildi.

