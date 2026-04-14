ABD’nin Illinois eyaletinde epilepsi nöbeti geçiren 25 yaşındaki Karma Davis, bilincini kaybettikten sonra köpeğinin saldırısına uğradı. Trajik olayda yüzünden ağır yaralanan Davis, dudaklarını ve sol kulağını kaybetti, burnunun da bir kısmı parçalandı. 3 gün boyunca komada tutulan talihsiz kadın, artık normal yollarla beslenemiyor.

ABD’nin Peoria kentinde yaşayan Karma Davis, 2 Mart’ta geçirdiği epilepsi nöbeti sırasında fenalaşarak yere yığıldı. Bilincini kaybeden genç kadın, evde bulunan pitbull cinsi köpek Fayzo’nun korkunç saldırısına maruz kaldı.

YÜZÜ PARÇALANDI, SOL KULAĞI VE DUDAKLARINI KAYBETTİ

New York Post’un haberine göre, saldırı sonucu yüzünün büyük kısmı parçalanan kadın, dudaklarını tamamen kaybetti. Burnunun alt bölümü ve sol kulağını da kaybeden kadın, uyandığı ilk anda durumun farkına varamadığını belirtti.

Köpeği dehşeti yaşattı! Nöbet geçirdiği sırada saldırdı, yüzünü parçaladı

UYANDIĞINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bir çocuk annesi olan Davis, olay anını hatırlamadığını, kendine geldiğinde büyük bir şok yaşadığını ve nişanlısını aradığını ifade etti. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yaklaşık üç gün boyunca komada kaldı. Bu süreçte bir dizi ameliyat geçiren talihsiz kadının, uzun süre boyunca normal şekilde yemek yiyemeyeceği belirtildi.

Köpeği dehşeti yaşattı! Nöbet geçirdiği sırada saldırdı, yüzünü parçaladı

Tedavisi devam eden Davis’in, normal şekilde beslenemediği için bir beslenme tüpüyle hayatını sürdürdüğü ve plastik cerrahlarla düzenli olarak görüştüğü öğrenildi. Ailenin dört yıldır baktığı köpek Fayzo, olayın ardından hayvan kontrol ekipleri tarafından alınarak uyutuldu. Tedavi süreci devam eden Davis’in yüz nakli olma ihtimali de gündemde.

