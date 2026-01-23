Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi can verdi. Denizli-Uşak ve Uşak-Denizli kara yollarında yaşanan kazalarda, otomobil ile tırların çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Tolga Adalı'nın (32) kullandığı otomobil, Denizli-Uşak kara yolunun Somak Mahallesi yakınlarında Mustafa A. idaresindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Adalı ile yanındaki Osman Atlamaz hayatını kaybetti. Cenazeler, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DEVRİLEN TIRA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Mehmet Aydın idaresindeki tır, Uşak-Denizli kara yolu Gürpınar Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen tıra, Osman Ünal yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil sürücüsü Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

