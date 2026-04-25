Diyarbakır’da 58 yaşındaki M.Z.B., dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen 40 yaşındaki F.D.'yi apartman girişinde pusu kurarak 30 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Üç gün yoğun bakımda kalan talihsiz kadın, saldırganın tahliye edilmesi halinde hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek yardım talep etti.

Diyarbakır’da 13 Nisan’da yaşanan olayda, M.Z.B. (58), F.D.’yi (40) 30 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki çocuk annesi F.D.'nin, saldırı sonrası üç gün yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

16 yıllık birliktelikleri bulunan çiftin bir süre önce ayrıldığı, olaydan 4 gün sonra yeniden eve gelen M.Z.B.’nin, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek tartışma çıkardığı iddia edildi. Tartışmanın ardından sabaha karşı saat 06.00 sıralarında evden ayrılan M.Z.B.’yi konuşmak için geri çağırmak isteyen F.D., apartman girişinde pusuya düşürüldü.

30 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Saldırıya uğrayan kadın, vücudunun 30 farklı yerinden bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan F.D., yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan koca M.Z.B.’nin cezaevinde kendisini ziyaret edenlere "Çıkınca o kadını öldüreceğim" dediği iddiası üzerine F.D., can güvenliğinin sağlanmasını ve saldırganın serbest bırakılmamasını talep etti.

"BENİ ÇİRKİN SÖZLERLE TEHDİT EDİYORDU"

F.D., 16 yıllık nikahlı eşiyle son bir buçuk yıldır sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Sürekli boşanmak istiyordu. Beni alıp milletin önüne götürüp boşuyorum seni diyordu. Ben de çocuklarım için sesimi çıkarmadım. Beni çirkin sözlerle tehdit ediyordu. 'Sen beni aldatıyorsun. Ben seni herkese rezil edeceğim' diyordu. Son olayda beni alıp camiye götürüp imam eşliğinde boşanmaya kalktı. Şahitler huzurunda. Boşandıktan 4 gün sonra tekrar gelip eve yerleşmeye çalıştı. Ben korkudan hiç sesimi çıkarmadım çünkü çirkin laflar ediyordu. İki çocuğum için sesimi çıkaramıyordum. Daha sonra bana 'Sen beni aldatıyorsun başkasıyla ondan böyle ilgisizsin' deyip duruyordu." dedi.

Talihsiz kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"BOŞANMASINDAN PİŞMAN OLUP BENİ SUÇLUYORDU"

"3 gün boyunca cebinde bir bıçak vardı. O bıçağı gördüm, belki arabasını tamir ediyordur dedim. Ona lazım oluyor. Çünkü sürekli arabasıyla uğraşıyordu. Daha sonra boşanmasından pişman olup beni suçluyordu. 'Ben sinirliydim. Sen beni zorladın, boşandım' diye konuşuyordu. Boşandığımızı dile getirdim. Kabullenemedi. 'Yok. Ben boşamadım seni dedi'. Halbuki şahitler huzurunda boşadı beni. Beni tehdit etmeye başladı. Tabii ben aldırış etmedim. Gece 00.00’da telefonumu aldım, pirincin içine koyarken geldi, telefonu elimden aldı ve ekmek bıçağını aldı, evi terk etti. Ben de kimseye zarar vermesin diye indim aşağıya. Defalarca kez indim. Artık yoruldum, geldim eve. Uzanmaya çalıştım. Uyudum. 06.10'da uyandım. Alarm saati vardı çocuğumun okul saati. Onu uyandırmadan önce indim aşağıya dedim belki üşür, günahtır. Dedim gideyim alayım içeriye gelsin eve. Gittim, arabanın kapısını açtım, baktım yok.

"DEFALARCA SIRTIMDAN BIÇAKLADI"

İçeri girdim. İçeri binanın kapısına girer girmez, arkadan bir baktım o. Dış kapıyı kapattı ve defalarca sırtımdan bıçakladı. Artık yere yığıldım. Yere yığıldıktan sonra ve hala durmadı. Akciğerime, kalbime, beynime, milimler kala akciğerim söndü. Tromboli geçirdim solunum yetersizliğinden. Ölüm tehlikesi atlattım. 3 gün boyunca hastanede tedavi altına alındım. Ondan sonra geldim. Gereken ilgili makamlara her yere başvurdum. Devletime güveniyorum. Gereğini de yapacağına eminim. Çocuklarım onun yanına cezaevine gitmişlerdi. Çocuklarıma demiş 'Keşke öldürseydim, sizin sesinizi duymasaydım öldürecektim'. Çocuklarım eve geldi. Anne, babam bunu diyor dedi. Yarım kalan işini de tamamlayacağından korkuyorum, açık söyleyeyim. Çıkıp beni tekrar öldürecek. Buna da eminim. Çıkmaması için devletime sonsuz güvenim var"

