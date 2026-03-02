Düzce'de direksiyon başında kalp krizi geçiren İsmail Şişman'ın aracı, bariyerlere çarptı. Öğretmen olduğu öğrenilen Şişman hayatını kaybetti.

Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı! Öğretmenin acı ölümü

3. GÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden öğretmen İsmail Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı! Öğretmenin acı ölümü

Haberle İlgili Daha Fazlası