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Engelli vatandaşın kahreden ölümü! Akülü sandalyeden kendini denize attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Ula ilçesinde, bedensel engelli Bahattin Yavuz, akülü sandalyeden kendini denize bıraktı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Yavuz’un cansız bedenini denizden çıkardı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Engelli vatandaşın kahreden ölümü! Akülü sandalyeden kendini denize attı - 1. Resim

DENİZDE YÜZÜSTÜ BULUNDU

Tur teknelerinin bağlandığı bölgede denizde yüzüstü şekilde bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Engelli vatandaşın kahreden ölümü! Akülü sandalyeden kendini denize attı - 2. Resim

KORKUNÇ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Adının Bahattin Yavuz (62) olduğu belirlenen şahsın ölümü ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın bedensel engelli olduğunu ve akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktığını tespit etti.

Şahsın kullandığı akülü sandalye de denizde bulunurken, Yavuz'un cansız bedeni Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı balık adamlarca denizden çıkarılarak tekneye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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