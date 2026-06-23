Anadolu Ajansı
Erzincan'da müstakil evde yangın! Emekli öğretmen hayatını kaybetti
Erzincan’da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan D. hayatını kaybetti.
Özetle DinleErzincan'da müstakil evde yangın! Emekli öğretmen ...
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3. Sayfa 1 dk önce
Ulalar Mahallesi'nde emekli öğretmen Sabri Turan D.'nin evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği bildirildi.
- Yangın, Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Sabri Turan D.'nin evinde meydana geldi.
- Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Sabri Turan D. vefat etti.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
- Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
- Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
- Cenaze, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Sabri Turan D.'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında, Sabri Turan D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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