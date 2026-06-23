Erzincan’da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan D. hayatını kaybetti.

Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden emekli öğretmen Sabri Turan D.'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Erzincan'da müstakil evde yangın! Emekli öğretmen hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürülen yangında, Sabri Turan D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası