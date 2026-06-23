İhlas Haber Ajansı
Bebeğini arabada unuttu! Gazetecilere saldırdı
Kayseri’de 10 aylık bebeğini arabada unutan anne ve yakınları, durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırdı. Bebek ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı.
Özetle DinleBebeğini arabada unuttu! Gazetecilere saldırdı
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3. Sayfa 1 dk önce
Kayseri'nin Talas ilçesinde Millet Bahçesi otoparkında park halindeki aracın içinde mahsur kalan 10 aylık bebek itfaiye tarafından kurtarıldı.
- İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aracın camını kırarak bebeği kurtardı.
- Bebeği arabada bırakan anne ve yakınları, haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı.
- Saldıran şahıslar, gazetecilerin kameralarına müdahale etti ve tehditler savurdu.
- Gazeteciler görüntü alırken kameralarını almaya çalışanlar güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.
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Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı.
İTFAİYE BEBEĞİ KURTARDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı.
ANNE VE YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI
10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecilere tehditler de savurdu.
Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.
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