Kayseri’de 10 aylık bebeğini arabada unutan anne ve yakınları, durumu haber yapmaya gelen gazetecilere saldırdı. Bebek ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Millet Bahçesi’nin otoparkında park halindeki bir aracın içinde 10 aylık bebek mahsur kaldı.

Bebeğini arabada unuttu! Gazetecilere saldırdı

İTFAİYE BEBEĞİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak, mahsur kalan 10 aylık bebek araçtan kurtarıldı.

Bebeğini arabada unuttu! Gazetecilere saldırdı

ANNE VE YAKINLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

10 aylık bebeği arabada bırakan anne ve yakınları ise olay yerine gelerek haber yapmak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının kamerasına müdahale eden anne ve yakınları görevini yapmak için otoparka gelen gazetecilere tehditler de savurdu.

Bebeğini arabada unuttu! Gazetecilere saldırdı

Gazeteciler görüntü alırken kameralarını ellerinden almaya çalışan şahıslar, güvenlik güçlerine de zor anlar yaşattı.

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