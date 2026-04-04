Esenyurt’ta gerginlik çıktı. Doğum sırasında hayatını kaybeden genç kadının yakınları, 'ihmal' iddiası ile hastaneyi basıp doktora saldırdığı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Esenyurt Şehitler Mahallesi’ndeki özel bir hastanede yaşandı. 25 yaşındaki Büşra Söylemez akşam saatlerinde doğum yapmak için özel hastaneye getirildi.

DOĞUMDA FENALAŞAN GENÇ KADIN ÖLDÜ

Söylemez, doğum esnasında yapılan müdahalenin ardından fenalaştı. Bir süre sonra genç kadının hayatını kaybettiği haberi yakınlarına verildi.

Esenyurt karıştı! Hamile kadın doğumda öldü, yakınları hastaneyi bastı

HASTANEYİ BASIP DOKTORA SALDIRDILAR

Söylemez’in hayatını kaybettiği haberinin ardından, kadının yakınları doğum sırasında ihmal olduğunu iddia ederek hastaneyi bastı, doktora saldırmaya başladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Ortalığın birbirine girdiği olayda, polis ekipleri hastaneyi basmak isteyen yakınları hastaneden uzaklaştırdı. Polis ekipleri gece boyunca hastane çevresinde nöbet tutarken, Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ve savcılık genç kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.

