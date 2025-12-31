Esenyurt'ta bulunan bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler saatler sonra kısmen kontrol altına alınsa da zaman zaman patlamaların sürdüğü bildirildi.

Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Esenyurtta fabrika yangını! Patlamalar peş peşe geldi

PATLAMALAR OLDU

Saatlerdir süren yangın için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma devam ediyor. Bahçedeki yanmaya ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğu öğrenildi.

Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi de tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

