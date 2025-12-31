Esenyurt'ta fabrika yangını! Patlamalar peş peşe geldi
Esenyurt'ta bulunan bir hırdavat fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler saatler sonra kısmen kontrol altına alınsa da zaman zaman patlamaların sürdüğü bildirildi.
- Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı.
- Yangın geniş bir alana yayılırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Fabrikanın bahçesinde yanan malzemeler nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.
- Yangın kısmen kontrol altına alınsa da itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
- Hadımköy Yolu Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Saat 00.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
PATLAMALAR OLDU
Saatlerdir süren yangın için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Yangın kısmen bastırılıp kontrol altına alınsa da özellikle fabrikanın bahçesindeki yanma devam ediyor. Bahçedeki yanmaya ve patlamalara bahçe içerisinde bulunan tüplerin sebep olduğu öğrenildi.
Çevrede güvenlik önlemleri devam ederken yangının meydana geldiği Hadımköy Yolu Caddesi de tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.