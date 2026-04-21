İstanbul'da bir sitede komşuların silah sesi duyulduğunu iddia ettiği olayda bir kadın kendini 6'ncı kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 6. katında bulunan dairede tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda komşular silahla 4 el ateş edildiğini öne sürerken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

6'NCI KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

Seslerin duyulmasından kısa bir süre sonra ise 6'ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadın ağır şekilde yaralandı.

Esenyurtta feci olay! 4 el silah sesi duyuldu, bir kadın 6. kattan aşağıya atladı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleriyse konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

