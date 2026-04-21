Esenyurt'ta feci olay! 4 el silah sesi duyuldu, bir kadın 6. kattan aşağıya atladı
İstanbul'da bir sitede komşuların silah sesi duyulduğunu iddia ettiği olayda bir kadın kendini 6'ncı kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Esenyurt'ta bir sitede çıkan tartışma sonrası 6. kattan atlayan kadın ağır yaralandı.
- Olay, Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde bir sitede yaşandı.
- Tartışma sonrası 6. kattaki bir daireden 4 el silah sesi duyulduğu öne sürüldü.
- Seslerin duyulmasından kısa süre sonra bir kadın 6. kattaki dairenin penceresinden kendini boşluğa bıraktı.
- Kadın metrelerce yüksekten yere çakılarak ağır yaralandı.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.
- Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 6. katında bulunan dairede tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda komşular silahla 4 el ateş edildiğini öne sürerken, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
6'NCI KATTAN AŞAĞIYA ATLADI
Seslerin duyulmasından kısa bir süre sonra ise 6'ncı katta bulunan dairenin penceresine yönelen kadın, kendini boşluğa bıraktı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadın ağır şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleriyse konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.
