Esenyurt’ta panik anları… Bir gün önce ikna edilmişti, ertesi gün acı haber geldi
İstanbul Esenyurt’ta bir genç, daha önce ekiplerin müdahale ettiği bir binada ertesi gün yeniden aynı noktaya çıkarak intihar etti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
İstanbul Esenyurt’ta yaşayan bir genç, geçtiğimiz gün aynı binada yaşanan müdahalenin ardından intihar etmekten vazgeçmişti. Aynı genç bugün yeniden olayın gerçekleştiği noktaya çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
BİR GÜN ÖNCE EKİPLER VAZGEÇİRMİŞTİ
Edinilen bilgilere göre, genç bir gün önce aynı binada pencerede görülmüş ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilmişti.
ERTESİ GÜN AYNI NOKTADA ACI OLAY
Olayın ardından bugün aynı noktaya tekrar çıktığı belirtilen gençle ilgili çevredeki vatandaşların ihbarda bulunduğu, kısa süre sonra ise üzücü olayın yaşandığı ve gencin intihar ettiği bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaşananlara ilişkin bazı görüntülerin çevredekiler tarafından kaydedildiği ifade edilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.