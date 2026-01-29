Esenyurt'ta kocasının darbedip eve kilitlediği iddia edilen kadın, kendini camdan attı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saat 12.00 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde genç bir kadın, kocası tarafından darbedilerek eve kilitlendi. Bir süre sonra cama çıkan kadın atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İkna edilemeyen kadın, mahallelinin battaniye açmasını beklemeden kendini camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

Esenyurtta korku dolu anlar! Eve kilitlenen genç kadın kendini camdan attı

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen Ayhan Şengel şunları söyledi:

"KADININ YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VARDI"

"Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz"

