Diyarbakır’da eşini rahatsız eden şahsa tuzak kurup bir kafede görüşme ayarlayan kişi, şahsı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle beraber plan yaptı. Kadın, ismi öğrenilemeyen şahısla bir kafede buluşma ayarladı. İçeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçma teşebbüsünde bulundu.

Eşini rahatsız eden adamı tuzak kurup ayağından vurdu

AYAĞINDAN VURDU

Kadının kocası belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açarken, ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde kaldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

