İzmir'de İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi eski Başkanı Ali Aydın'ın dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öğrenilen katil zanlısı cinayeti itiraf etti. Aydın'ın kafası taşla ezilerek öldürüldüğü öğrenildi.

Sabah saatlerinde Çiğli ilçesi Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede cansız bedenin emekli öğretmen ve serbest avukatlık yapan, aynı zamanda eski İHD İzmir Şube Başkanı olan 69 yaşındaki Ali Aydın'a ait olduğunu belirledi.

KATİL YAKALANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin 30 yaşındaki M.D.E. olduğu tespit edildi. Çiğli Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Eski İHD İzmir Başkanı Ali Aydın dağlık alanda ölü bulundu! Kafası taşla ezilmiş

UYUŞTURUCU VE ALKOL ALMIŞ

Şüpheli M.D.E.'nin emniyette suçunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlının beyanında, cinayeti uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altındayken gerçekleştirdiğini ifade ettiği belirtildi.

KAFASI TAŞLA EZİLMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın herhangi bir siyasi yönünün bulunmadığı, uyuşturucu etkisindeki bir şahıs tarafından gerçekleştirilen adli bir vaka olduğu kaydedildi. Ali Aydın'ın dağlık alanda yürüyüş yaparken madde bağımlısı şahıs tarafından kafasını taşla ezilerek öldürüldü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



