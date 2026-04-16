Eski milli sporcu intihar etti
Edirne'de eski milli muay thai sporcusu Ahmet Yıldırım silahla kendisini vurdu. Şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Olay, Atatürk Bulvarı üzerindeki Ulusoy Yamaç Yaşam Evleri sitesinde meydana geldi.
- Ahmet Yıldırım, yanında bulunan silahla başından vuruldu.
- Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Yıldırım'ın Avrupa şampiyonlukları bulunuyordu ve aynı zamanda fırın işletmeciliği yapıyordu.
- Edirne Muay Thai İl Temsilciliği görevini de yürüten Yıldırım'ın cenazesinin memleketi Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.
Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerindeki Ulusoy Yamaç Yaşam Evleri sitesinde eski milli muay thai sporcusu 43 yaşındaki Ahmet Yıldırım, henüz bilinmeyen bir nedenle yanında bulunan silahla kendisini başından vurdu.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldırım, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle kısa süre sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eski milli muay thai sporcusu olan ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Yıldırım'ın aynı zamanda fırın işletmeciliği yaptığı ve Edirne Muay Thai İl Temsilciliği görevini yürüttüğü belirtildi. Yıldırım'ın cenazesinin memleketi Diyarbakır'da defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.