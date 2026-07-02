Aydın'da kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki adam için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Balkondan girilen ev boş çıkarken, ekiplerin aradığı yaşlı adamın sabah saatlerinde trenle İzmir'e gittiği ortaya çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1959 Sokak üzerinde meydana geldi.

Evden çalan telefon mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

İÇERDEN TELEFON SESİ GELİYORDU

Edinilen bilgiye göre, komşuları sabahtan bu yana evde yalnız yaşayan Aydın Kaptan'dan (75) haber alamadı. Dairesinin önünde terlikleri durduğunu ve telefonunun sesinin içeriden geldiğini duyan komşuları, kapıyı açan olmayınca yaşlı adamın hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evden çalan telefon mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

KOMŞULAR ALARMA GEÇTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin yardımıyla merdivenle balkondan daireye girdi. Evin her yerine bakan ekipler, evin boş olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından yaşlı adamın sabah erken saatte tren ile İzmir'e gittiği tespit edildi. Kaptan'ın, Aydın'a yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki İzmir'de olduğunu öğrenen komşuları derin bir nefes aldı.

Evden çalan telefon mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ MUTLU SONLA BİTTİ

Uzun süredir tanıdıkları komşuları Aydın Kaptan'a ulaşamadıkları için meraklandıklarını ifade eden komşuları telefon sesinin de evden gelmesi üzerine hayatından endişe ettiklerini ve komşularına sağlıklı bir şekilde ulaşılmasından dolayı memnun olduklarını belirtti.

Evden çalan telefon mahalleyi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı

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