Amerika, Avrupa Birliği'nin özellikle Fransa ve Yunanistan'ın savunma projelerindeTürkiye gibi AB dışındaki güçlü NATO müttefiklerini dışlama çabalarına kapıyı kapattı.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Türkiye'deki büyük zirve öncesi yaptığı bilgilendirme toplantısında, AB üyesi ülkelerin kendi aralarında kurmaya çalıştığı korumacı savunma girişimlerini sert bir dille eleştirdi.

Whitaker, Avrupa'nın askeri üretim çabalarını desteklediklerini belirtirken, "Ancak sadece ABD'yi değil, Türkiye ve diğerlerini dahil olmak üzere AB dışındaki tüm müttefikleri dışarıda bırakan korumacı söylemleri kesinlikle desteklemiyoruz. Bu konuyu Ankara'daki zirvede masaya getireceğiz" diyerek Atina ve Brüksel'in "içe kapanma" hamlelerine rest çekti.

ABD NATO Zirvesi öncesinde Atina Ve Paris’i üstü kapalı uyardı! "Türkiye'yi dışarıda bırakamazsınız"

ÇEKYA’DAN ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ İTİRAF: "TÜRKİYE’NİN SAVUNMA GÜCÜ NATO İÇİN KİLİT ÖNEMDE"

Öte yandan Ankara’daki liderler zirvesinin parlamenter düzeydeki ön hazırlığı niteliğinde olan ve İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi’ne katılan Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil de Türkiye’nin ittifak içindeki vazgeçilmez rolünü hatırlattı.İstanbul'daki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vystrcil, Atina’nın korumacı politikalarının aksine müttefikler arası birliğe vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Birlik içinde durursak güvenilirliğimizi artırırız ve bu, şu anda NATO için kilit önem taşıyor. Türkiye'nin, NATO'nun genel savunma duruşuna son derece büyük katkı sağlayan, çok kapsamlı ve güçlü bir savunma sanayisine sahip, son derece önemli bir NATO müttefiki olduğuna eminim. Türkiye ile ordularımız arasındaki mevcut işbirliğini, savunma teknolojisi ve bilgi birikimi paylaşımı alanlarında daha da ileriye taşımak istiyoruz."

TRUMP YÖNETİMİNİN PLANI: ASKERİ YÜKÜ MÜTTEFİKLERE DEVRETMEK

ABD Büyükelçisi Matthew Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlı talebi doğrultusunda müttefik ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırma taahhüdünü hatırlattı. Ankara Zirvesi'nin bu doğrultuda kaydedilen ilerlemenin gerçek bir ölçütü olacağına işaret eden Whitaker, "Hedefimiz son derece net; Avrupa'nın konvansiyonel savunmasına ilişkin askeri ve mali yükü, NATO'daki müttefiklerimize devretmeye devam etmek istiyoruz. En önemlisi de Ankara'da askeri kabiliyetleri ele alacağız. Mesele sadece bütçe ayırmak değil, o harcamayla hangi somut askeri kabiliyetlerin kazanıldığıdır. Bu durum, Avrupa'da gerçekleşmekte olan mevcut yük paylaşımı değişimini desteklemelidir. Dünyanın içinde bulunduğu tehlikeli ortam göz önüne alındığında, inovasyonu ve ortak üretimi artırmak zorundayız." diye konuştu.

UKRAYNA'YA DESTEK HACMİNDE 6 MİLYAR DOLARLIK SİLAH BAŞARISI

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı yürüttüğü mücadelede müttefiklerin ortak hareket etmesinin önemine değinen Whitaker, savunma sanayisindeki ticaret ağının nasıl işlediğine de değindi. Avrupalı müttefiklerin ABD’den 6 milyar doların üzerinde bir maliyetle üstün nitelikli Amerikan silah sistemlerini satın alarak Ukrayna’ya sağladığını belirten Büyükelçi, bunun büyük bir lojistik başarı hikayesi olduğunu ifade etti. Whitaker, Ankara’daki zirvede ABD’nin Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli ve istikrarlı yeni destek paketlerini içeren çok kapsamlı duyurular yapacağını da kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası