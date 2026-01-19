Diyarbakır’da 11 yıl önce işlenen cinayette düğüm çözüldü. Jandarma dedektifleri tarafından incelenen vakada, 2015 yılında ölü bulunan V.Ç.’nin 6 şahıs tarafından iştirak halinde kasten öldürüldüğü tespit edildi. JASAT’ın cinayeti çözmesinin ardından 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 11 yıl önce öldürülen vatandaşın katil zanlıları, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin yoğun çalışması ile yakalandı.

SIR PERDESİ 11 YIL SONRA ARALANDI

29 Ağustos 2015’te Diyarbakır’ın Sur ilçesinde V.Ç. isimli şahıs, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların uzun namlulu silah ile açtığı ateş sonrası hayatını kaybetmişti. Kayıtlara faili meçhul olarak geçen cinayette, sır perdesi 11 yıl sonra aralandı.

DOSYAYI JASAT ALDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri, dosyayı ele aldı.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU

Cinayet dosyasının incelenmesi için Kriminal Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bir araya getirdiği yetkililer ile özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

6 TUTUKLAMA

Teknik verilerin analizi ve detaylı araştırmalar sonucu, cinayet çözüldü V.Ç.’nin 6 şüpheli tarafından iştirak halinde kasten öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlıları tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

