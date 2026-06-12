Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapatıldı.

Saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde seyir halinde olan iki motosiklet, Sofular Caddesi’nden yola çıkan başka bir motosikletle çarpıştı.

5 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Fatih'te motosikletler birbirine girdi! 1'i ağır 5 yaralı

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.

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