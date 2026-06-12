Fatih'te motosikletler birbirine girdi! 1'i ağır 5 yaralı
Fatih'te 3 motosikletli cadde üzerinde kaza yaptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken Vatan Caddesi kısa süreliğine kısmen trafiğe kapatıldı.
- Kaza saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.
- İki motosiklet Edirne istikametine seyir halindeyken, Sofular Caddesi'nden çıkan başka bir motosikletle çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savruldu.
- Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı ve bunlardan birinin durumu ağırdı.
- Polis, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı.
Saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde seyir halinde olan iki motosiklet, Sofular Caddesi’nden yola çıkan başka bir motosikletle çarpıştı.
5 KİŞİ YOLA SAVRULDU
Çarpışmanın şiddetiyle 3 motosiklette bulunan toplam 5 kişi yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Polis ekipleri, Vatan Caddesi'nin Edirne istikametindeki 3 şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 5 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan motosikletlerin olay yerinden kaldırılmasının ardından Vatan Caddesi'nin kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.