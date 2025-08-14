Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Feci kazadan kahreden haber! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Feci kazadan kahreden haber! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzurum’da dün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan uzman çavuş Nasuh Akçura da hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum - Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi meydana gelen trafik kazasında Gülseda Onay (18) hayatını kaybederken aracı kullandığı belirtilen Uzman Çavuş Nasuh Akçura ağır yaralanmıştı.

ANTALYA'DA DEFNEDİLECEK

Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olduğu belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura’nın (26) cenazesi bugün memleketi Antalya’ya gönderilecek.

