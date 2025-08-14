Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği! Ekipler 1 saatte söndürebildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 7 katlı binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Hasan Celal Güzel Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın S. K'ye ait teras katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği! Ekipler 1 saatte söndürebildi - 1. Resim

12 itfaiye aracı ve 25 personelin destek verdiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın sonrası teras katta maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

