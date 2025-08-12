Gaziantep'te silahlı kavgada can pazarı: Çok sayıda yaralı var!

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

9 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 9 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Y. (26), M.Y. (52) ve M.Y'nin (18) durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.