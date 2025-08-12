Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İskenderun Körfezi Gaziantep'e hem kara hem de demir yoluyla bağlanacak!

İskenderun Körfezi Gaziantep'e hem kara hem de demir yoluyla bağlanacak!

İskenderun Körfezi Gaziantep&#039;e hem kara hem de demir yoluyla bağlanacak!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin rekabet gücünü önemli ölçüde artıracak Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,5 milyar avro tutarında dış finansman temin edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin altyapısına yönelik yurt dışından finansman temin çalışmaları sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,5 milyar avro tutarında dış finansman sağlandı.

Finansmana ilişkin anlaşmalar Bakanlık ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Finansmana İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankalar katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, İskenderun Körfezi’ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyor. İskenderun Körfezi’ni Amanoslar’ın arkasındaki endüstriyel alanlara ve Gaziantep iline hem kara hem de demir yoluyla bağlayacak projenin tamamlanmasıyla, bölgedeki ulaşım altyapısının gelişmesi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin artması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi ve Türkiye’nin ihracatına önemli katkı sunulması bekleniyor.

Proje, bölgedeki ulaşım altyapısının depreme dayanıklı hale getirilmesi ve geliştirilmesi için de önem taşıyor. Bu projeyle beraber Türkiye’nin bu yıl içinde demir yolu sektörüne sağladığı dış kaynak tutarı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
