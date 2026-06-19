Gaziantep'te bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu da yanına alarak yaşadığı apartmanın 8'inci katından atladı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir sitede iddiaya göre 32 yaşındaki Zeliha B., birlikte yaşadığı 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına aldıktan sonra 8'inci kattaki dairelerinden aşağı atladı.

Durumu fark eden çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan 4 yaşındaki A.B.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantepte kahreden olay! Oğlunu kucağına alıp 8inci kattan atladı

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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