Gaziantep'te kahreden olay! Oğlunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı
Gaziantep'te bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu da yanına alarak yaşadığı apartmanın 8'inci katından atladı. Hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.
- Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir sitede meydana geldi.
- 32 yaşındaki Zeliha B. isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına aldıktan sonra 8'inci kattan aşağı atladı.
- Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ağır yaralanan anne Zeliha B., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
- Ağır yaralanan 4 yaşındaki A.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
- Olayla ilgili polis inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir sitede iddiaya göre 32 yaşındaki Zeliha B., birlikte yaşadığı 4 yaşındaki oğlu A.B.'yi kucağına aldıktan sonra 8'inci kattaki dairelerinden aşağı atladı.
Durumu fark eden çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeliha B., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan 4 yaşındaki A.B.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlatırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.