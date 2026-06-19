Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen kadın ile erkek arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahını çeken şahıs, kadını vurduktan sonra aynı silahla hayatına son verdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre aralarında 20 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Banu Özdağ ile Zafer Yılmaz, ortak bir arkadaşlarına ait dükkanda bir araya geldi.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ, SONRA İNTİHAR ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, Özdağ'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Yılmaz ile Özdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan çalışmanın ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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