Sakarya'da polisten kaçan şahıs, uyuşturucuyu yok etmek için sığındığı iş yerinin lavabosunda klozete döktü. Ancak sifonun çalışmaması planını bozdu. Klozet başında suçüstü yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.R.C. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisine ulaştı.

Gerçek sifon arızalanınca ortaya çıktı! Polis tuvaletin içinde buldu

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Polis ekiplerini fark ederek kaçma girişiminde bulunan M.R.C., yol üzerindeki bir iş yerinin lavabosuna girdi.

Gerçek sifon arızalanınca ortaya çıktı! Polis tuvaletin içinde buldu

BOZUK SİFON ELE VERDİ, TUVALETİN BAŞINDA YAKALANDI

Yanındaki uyuşturucu maddeleri yok etmek amacıyla klozete döken şüpheli, klozetin arızalı olması ve çalışmaması sebebiyle uyuşturucuları klozete döktüğü ile kaldı. Peşinden içeri giren narkotik timleri, şahsı klozet başında yakaladı. Yapılan incelemelerde; 17 gram sentetik cannabinoid maddesi, 11.80 gram a-m emdirilmiş peçete ile farklı paketlerde toplamda 4.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde de arama gerçekleştiren narkotik polisi, yaptığı aramalarda ise 35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirdi.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli M.R.C., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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