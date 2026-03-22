Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Ahmet Çakmak (52) idaresindeki hafif ticari araç, Giresun-Tirebolu kara yolu Yılgın köyü mevkisinde dereye devrildi.

3 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Bülbül Düzgün (76) ve Selahattin Çakmak (66) hayatını kaybetti.

Yaralılardan Fatih Çakmak (24) ve Ziya Düzgün (60) Tirebolu İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

