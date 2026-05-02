İzmir'de sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşından küçük F.E. ve Ç.Y. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti. Kimlikleri kısa sürede belirlenen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Görüntüler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.

