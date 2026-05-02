Görüntüler Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran acımasız gençler serbest bırakıldı
İzmir'de sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 18 yaşından küçük F.E. ve Ç.Y. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Özetle
9 dk önce
İzmir'in Buca ilçesinde yaşlı bir adamın yüzüne tekme attıkları anları kaydedip paylaşan iki şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra yaşlarının 18'den küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı.
- F.E. ve Ç.Y. isimli şahıslar, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelerek şahısla dalga geçip yüzüne tekme attı.
- Şüpheliler, olayı kaydedip sosyal medyada paylaştı.
- İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
- Kimlikleri belirlenen zanlılar yakalanıp gözaltına alındı.
- Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., adliyeye sevk edildi.
- Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçti. Kimlikleri kısa sürede belirlenen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ve Ç.Y., savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.
