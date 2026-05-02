İzmir GEDİZ elektrik kesintisi listesi! 2-3 Mayıs İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir genelinde 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde planlı şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintileri uygulanıyor. GEDİZ Elektrik tarafından duyurulan kesinti programında Aliağa, Bornova, Buca, Konak, Torbalı, Urla, Bergama, Kemalpaşa ve birçok ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintileri yer alıyor.
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, mahalle bazlı planlanan kesintilerin hangi bölgeleri etkilediğini ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor. Özellikle uzun süreli bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler gün boyu sürebiliyor.
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 2 MAYIS
Aliağa
- Fatih / Bozköy / B. Hayrettin Paşa - 15:00
Bergama
- İsmailli Hacılar - 17:00
- Yukarıbey Kaplan - 17:00
- Göçbeyli - 16:00
Beydağ
- Alakeçili / Cumhuriyet - 17:00
- Bornova
- Gökdere - 17:00
- Karacaoğlan - 18:30 / 16:00
Buca
- Çeşitli mahalleler - 17:00
Çiğli
- Şirintepe / Yakakent / Köyiçi / Güzeltepe - 15:00
Foça
- Yenibağarası - 16:00
Kemalpaşa
- Aşağıkızılca / Armutlu / Yukarıkızılca - 14:00
Kiraz
- Tekbıçaklar / Yeniköy / Çayağzı / Haliller / Kaleköy / Olgunlar / Sarıkaya / Sırımlı /Solaklar - 17:30
- Yeşildere - 17:00
Konak
- Konak / İsmet Kaptan / Akdeniz / Yenigün - 17:00
Menderes
- Oğlananası / Kısık - 11:00
Ödemiş
- Yusufdere / Kayaköy - 17:00
- Köseler / Üzümlü / Tosunlar / Suçıktı / Ortaköy / Karadoğan / Dereuzunyer / Demircili / Çamyayla / Bebekler - 16:00
- Cevizalan - 15:15
Seferihisar
- Düzce - 16:00
Tire
- Hürriyet / Adnan Menderes - 15:00
Torbalı
- Tepeköy / Yemişlik - 17:00
- Çaybaşı - 19:00
Urla
- Uzunkuyu / Zeytineli - 16:30
- Kuşçular - 15:00 / 16:00
İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 3 MAYIS
Aliağa
- Fatih - 11:00
Bergama
- Bahçelievler - 14:00
- Kaşıkçı / Dağıstan - 13:00 / 17:55
Bornova
- Kayadibi / Karaçam - 16:00
Buca
- Karacaağaç / Zafer / Belenbaşı / Doğancılar / Kırklar / Adatepe / 29 Ekim - 11:00
Kemalpaşa
- Sütçüler - 14:00
- Bağyurdu Yeni / Halilbeyli OSB - 13:00
- Sarılar / Armutlu / Ören / Yiğitler / Sinancılar - 15:00
Kiraz
- Yeşildere - 17:00
Kınık
- Yayakent / Mıstıklar / Musacalı / Köseler / Kodukburun / Karatekeli / Örtülü / Işıklar / İbrahimağa / Dündarlı / Çiftlikköy / Balaban / Bademalan / Sucahlı / Poyracık - 13:00 / 17:55
Konak
- Konak / İsmet Kaptan / Akdeniz / Yenigün - 17:00
- Gece kısa süreli kesintiler - 01:30 / 18:30
Menderes
- Oğlananası / Kısık - 11:00
Ödemiş
- İlkkurşun - 17:00
Tire
- Kahrat - 17:00
Torbalı
- Yeşilköy / Demirci - 11:00
- Yemişlik - 16:00
- Yazıbaşı - 12:00
- Yedi Eylül - 18:00
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
GEDİZ Elektrik’in açıkladığı planlamaya göre elektrikler belirtilen saatlerde kademeli olarak yeniden verilecek. Ancak saha çalışmasının süresine bağlı olarak bazı bölgelerde kısa gecikmeler yaşanabilir. Vatandaşların güncel durum için GEDİZ Elektrik resmi internet sitesi ve mobil uygulamasını takip etmeleri öneriliyor.