İzmir genelinde 2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde planlı şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintileri uygulanıyor. GEDİZ Elektrik tarafından duyurulan kesinti programında Aliağa, Bornova, Buca, Konak, Torbalı, Urla, Bergama, Kemalpaşa ve birçok ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintileri yer alıyor.

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, mahalle bazlı planlanan kesintilerin hangi bölgeleri etkilediğini ve elektriklerin ne zaman yeniden verileceğini araştırıyor. Özellikle uzun süreli bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde kesintiler gün boyu sürebiliyor.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 2 MAYIS

Aliağa

Fatih / Bozköy / B. Hayrettin Paşa - 15:00

Bergama

İsmailli Hacılar - 17:00

Yukarıbey Kaplan - 17:00

Göçbeyli - 16:00

Beydağ

Alakeçili / Cumhuriyet - 17:00

Bornova

Gökdere - 17:00

Karacaoğlan - 18:30 / 16:00

Buca

Çeşitli mahalleler - 17:00

Çiğli

Şirintepe / Yakakent / Köyiçi / Güzeltepe - 15:00

Foça

Yenibağarası - 16:00

Kemalpaşa

Aşağıkızılca / Armutlu / Yukarıkızılca - 14:00

Kiraz

Tekbıçaklar / Yeniköy / Çayağzı / Haliller / Kaleköy / Olgunlar / Sarıkaya / Sırımlı /Solaklar - 17:30

Yeşildere - 17:00

Konak

Konak / İsmet Kaptan / Akdeniz / Yenigün - 17:00

Menderes

Oğlananası / Kısık - 11:00

Ödemiş

Yusufdere / Kayaköy - 17:00

Köseler / Üzümlü / Tosunlar / Suçıktı / Ortaköy / Karadoğan / Dereuzunyer / Demircili / Çamyayla / Bebekler - 16:00

Cevizalan - 15:15

Seferihisar

Düzce - 16:00

Tire

Hürriyet / Adnan Menderes - 15:00

Torbalı

Tepeköy / Yemişlik - 17:00

Çaybaşı - 19:00

Urla

Uzunkuyu / Zeytineli - 16:30

Kuşçular - 15:00 / 16:00

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 3 MAYIS

Aliağa

Fatih - 11:00

Bergama

Bahçelievler - 14:00

Kaşıkçı / Dağıstan - 13:00 / 17:55

Bornova

Kayadibi / Karaçam - 16:00

Buca

Karacaağaç / Zafer / Belenbaşı / Doğancılar / Kırklar / Adatepe / 29 Ekim - 11:00

Kemalpaşa

Sütçüler - 14:00

Bağyurdu Yeni / Halilbeyli OSB - 13:00

Sarılar / Armutlu / Ören / Yiğitler / Sinancılar - 15:00

Kiraz

Yeşildere - 17:00

Kınık

Yayakent / Mıstıklar / Musacalı / Köseler / Kodukburun / Karatekeli / Örtülü / Işıklar / İbrahimağa / Dündarlı / Çiftlikköy / Balaban / Bademalan / Sucahlı / Poyracık - 13:00 / 17:55

Konak

Konak / İsmet Kaptan / Akdeniz / Yenigün - 17:00

Gece kısa süreli kesintiler - 01:30 / 18:30

Menderes

Oğlananası / Kısık - 11:00

Ödemiş

İlkkurşun - 17:00

Tire

Kahrat - 17:00

Torbalı

Yeşilköy / Demirci - 11:00

Yemişlik - 16:00

Yazıbaşı - 12:00

Yedi Eylül - 18:00

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GEDİZ Elektrik’in açıkladığı planlamaya göre elektrikler belirtilen saatlerde kademeli olarak yeniden verilecek. Ancak saha çalışmasının süresine bağlı olarak bazı bölgelerde kısa gecikmeler yaşanabilir. Vatandaşların güncel durum için GEDİZ Elektrik resmi internet sitesi ve mobil uygulamasını takip etmeleri öneriliyor.

