İhlas Haber Ajansı
Hasta almaya giden ambulans şarampole devrildi! 3 sağlık personeli yaralandı
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.
Kaydet
3. Sayfa 1 dk önce
0:00 0:00
1x
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçayı köyü mevkiinde hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
3 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI
Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR