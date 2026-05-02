Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Köprüçayı köyü mevkiinde hasta almaya giden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

3 SAĞLIK PERSONELİ YARALANDI

Meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

