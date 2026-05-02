Zerrin Özer'in ablası, 1970’li yıllara damga vuran sanatçılardan Tülay Özer hayatını kaybetti. Cenazede zor anlar yaşayan Zerrin Özer fenalaştı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Tülay Özer’in dün 79 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer’in vefat haberi sanat dünyasını üzdü.

UNUTULMAZ ŞARKILARA İMZA ATMIŞTI

Aynı zamanda Zerrin Özer’in ablası olan Tülay Özer, “Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi eserleri ilk seslendiren isim olarak müzik tarihine geçti.

CENAZEDE FENALAŞTI

Bugün Tülay Özer için cenaze töreni düzenlendi. Ancak büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer, cenazede fenalaştı. Aracından inemeyen Özer’in gözyaşlarına boğulurken ünlü sanatçıya sağlık ekipleri müdahale etti.

Tülay Özer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

TÜLAY ÖZER KİMDİR?

Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer ile birlikte dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı, profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında adım attı. İlk 45’liğini 1974’te “Gel Artık – Niye Çattın Kaşlarını” adıyla yayımladı.

1975 yılı Özer’in müzik kariyerinde çıkış yaptığı dönem oldu. Kent Plak etiketiyle yayımlanan “İkimiz Bir Fidanız – Son Ümit” 45’liği ile dikkatleri üzerine çekti. İzmir Fuarı’ndaki ilk sahne performansıyla Altın Plak Ödülü kazandı.

1976’da “Deli Etme Beni Aşk – Neden Ayrıldık” 45’liğiyle başarısını sürdüren sanatçı, Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi isimlerin eserlerini Esin Engin aranjmanlarıyla yeniden yorumladı. 1978 yılında Sezen Aksu bestesi olan “Büklüm Büklüm” ile büyük bir çıkış yakalayarak listelerin zirvesine yerleşti.

1980’li yıllarda şöhreti önceki dönemlere göre azalan sanatçıya karşılık, kız kardeşi Zerrin Özer müzik dünyasında yükselişe geçti. Tülay Özer, kardeşinin müzik kariyerine başlamasında destek veren isimlerden biri oldu ve herhangi bir rekabet içine girmedi.

Evli olan ve Hakan adında bir erkek çocuk sahibi olan sanatçı, 1980’lerin sonu ve 1990’larda çeşitli albüm çalışmaları yaptı ancak bu çalışmalar beklenen etkiyi oluşturmadı. Son olarak 2010 yılında, kız kardeşi Zerrin Özer’in süpervizörlüğünde hazırlanan “Her Devrin Devleri” albümünde Kıraç ile birlikte seslendirdiği “Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim” adlı parçayla müzikseverlerin karşısına çıktı.

