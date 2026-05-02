128.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura takvimi belli oldu. Tercih sürecini geride bırakan adaylar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü(YHGM) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 128.DHY kurası ne zaman gerçekleşecek?

128. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak. Kura başvuruları, 2 Nisan 2026 Perşembe– 6 Nisan 2026 tarihleri arasında https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındı.

128.DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

128.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası 6 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler mazeret belgeleri dışında atamaya esas belge vermeyeceklerdir.

2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.

4. Kura sonucunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların veya yalnızca erkek hekimlerin tercih edebileceği münhal kadrolara genel kura ile kadın hekimlerin yerleşmesi halinde 4 bu kişilerin mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

5. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek Madde 5 ve Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri gereği “…. Aile Hekimliği Birimi” olarak ilan edilmiş münhal kadrolara yerleşen hekimlerin atamaları, birimin bağlı bulunduğu İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezine yapılacaktır. Atamalarına müteakip başlama işlemleri tamamlanan hekimlerle en geç ertesi gün mesai bitimine kadar “Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi” yapılarak izleyen iş günü içinde ise aile hekimliği biriminde "Sözleşmeli Aile Hekimi" olarak göreve başlayışı, sözleşme talepleri olmaması halinde ise görevlendirme ile aile hekimliği biriminde göreve başlayışı sağlanacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası