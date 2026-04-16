Hatay’da ormanlık alanda çıplak halde cesedi bulunan Osman Zont’un ardından, kayıp olarak aranan annesi Zekiye Zont’un da cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, anne ve oğlun akrabaları tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, şüphelilerin ailenin evinden çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları tespit edildi.

İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

CESEDİN OSMAN ZONT’A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş halde bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Osman Zont

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili Zont'un ailesiyle iletişime geçmeye çalışan ekipler, 54 yaşındaki anne Zekiye Zont'un kayıp olduğunu fark ettiler. Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, anne Zont'un cansız bedenini İskenderun yamaç paraşüt alanında toprağa gömülü halde buldu.

zekiye Zont

Jandarma ekiplerinin olayın failinin yakalanması için başlattığı çalışmada Zont ailesine akraba olan 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların anne Zont'un altınlarını çaldığı ve Osman Zont'u gönül ilişkisinden dolayı öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

