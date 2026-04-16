Saldırının olduğu okulla ilgili 'olay yeri incelemesi' iddiası! DMM'den yalanlama
DMM, Kahramanmaraş'taki saldırıda "olay yeri incelemesine" ilişkin iddiaları yalanladı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" denildi.
- DMM, bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.
- Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve delil toplama faaliyetlerinin uzman ekiplerce titizlikle tamamlandığı açıklandı.
- Temizlik çalışmalarının, incelemeler bittikten sonra ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izinle başlatıldığı vurgulandı.
- DMM, adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumları itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
- Sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınmasının önemine değinildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
İsa Aras Mersinli'nin polis babasının ifadesi ortaya çıktı! "Poligona götürüp atış yapmayı gösterdim"
"İNCELEME BİTMEDEN TEMİZLİK YAPILDI" İDDİASI
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.
"ASILSIZ İDDİA VE PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"
Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."