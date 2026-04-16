Hatay’ın İskenderun ilçesinde kan donduran bir cinayet zinciri ortaya çıktı. Ormanlık alanda silahla vurulmuş halde bulunan Osman Zont'un ardından, kayıp olarak aranan annesi Zekiye Zont'un cesedi de toprağa gömülü vaziyette bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

SİLAHLA VURULMUŞ

Olay yerine gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Silahla vurulmuş bulunan Zont'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİN CESEDİ TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, ölü bulunan Osman Zont'un annesi Zekiye Zont'un (54) da kayıp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine arama çalışması başlatan ekipler, İskenderun yamaç paraşütü alanında Zekiye Zont'un cesedini toprağa gömülü buldu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Bulunduğu yerden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası