Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hatay'daki feci kazada toz dumana karıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hatay'daki feci kazada toz dumana karıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen feci kazada, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hatay'da feci bir kaza meydana geldi. Adeta toz dumana karıştı.

S.Y. yönetimindeki 31 GC 671 plakalı otomobil, Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Hatay'daki feci kazada toz dumana karıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÖLÜMLÜ KAZADA ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Helin Horuz (13) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözler İstanbul'da: İslam dünyası İsrail-İran savaşı için zirvede buluşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kız grubu, arkadaşlarını darbetti! O anları kayıt altına da aldılar - 3. SayfaKız grubu, arkadaşlarını darbetti!Mardin'de feci kaza! Motosiklet tır ile çarpıştı, 2 kardeş canından oldu - 3. SayfaMotosiklet tır ile çarpıştı, 2 kardeş canından olduKurdun kaptığı koyun ölü taklidi yaparak kurtuldu! O anlar kamerada - 3. SayfaKurdun kaptığı koyun ölü taklidi yaparak kurtulduİhbar geldi, askeri yasak bölgede yakalandı! - 3. Sayfaİhbar geldi, askeri yasak bölgede yakalandı!Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı - 3. SayfaAdana'daki orman yangınları kontrol altına alındıSakarya'da yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaYolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...