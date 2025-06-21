Hatay'daki feci kazada toz dumana karıştı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen feci kazada, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Hatay'da feci bir kaza meydana geldi. Adeta toz dumana karıştı.
S.Y. yönetimindeki 31 GC 671 plakalı otomobil, Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
ÖLÜMLÜ KAZADA ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Helin Horuz (13) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş