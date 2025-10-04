Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
HGS ve PTT dolandırıcılığı şebekesi çökertildi! 900 milyon liralık vurgun...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "PTT" ve "HGS" adını kullanarak yanıltıcı SMS'ler gönderen ve sahte internet siteleri oluşturan 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de "bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

 VATANDAŞLARI SMS'LE KANDIRMIŞLAR

Operasyonda, PTT ve HGS adı ile logosunu kullanarak sahte internet sitesi kuran, vatandaşlara "HGS borcunuz var" ve "Teslim alınmamış kargonuz var" şeklinde mesajlar gönderip dolandırıcılık yapan 12 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Şüphelilerin bankalardaki hesap hareketlerinin toplamının 900 milyon lirayı bulduğu da tespit edildi. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamında şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto hesabına el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalananlardan 10'u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde jandarma siber ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere de teşekkür etti.

