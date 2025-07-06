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Husumetlisi yerine başka birini vurdu! Özür dilemeyi ihmal etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Husumetlisi yerine başka birini vurdu! Özür dilemeyi ihmal etmedi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Canik ilçesinde, husumetli olduğu C.Ş.'yi vurmak isteyen T.A., yaşanan boğuşmada C.Ş.'nin kardeşi ve kuzenini yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da trajikomik bir olay yaşandı.

Husumetlisi yerine başka birini vurdu! Özür dilemeyi ihmal etmedi - 1. Resim

YANLIŞ KİŞİYİ YARALADI

Canik ilçesinin kırsal mahallesi Yayla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan ve 3 yıldır Aydın ilinde yaşayan C.Ş.'nin babası hastalanınca Samsun'a geldiğini öğrenen T.A., tabancayla C.Ş.'yi vurmak isterken yaşanan arbede ve boğuşma sırasında C.Ş.'nin kardeşi N.Ş. ile amcasının oğlu S.Ş.'yi yaraladı.

Husumetlisi yerine başka birini vurdu! Özür dilemeyi ihmal etmedi - 2. Resim

ÖZÜR DİLEMEYİ İHMAL ETMEDİ

S.Ş.'nin vurulduğunu gören T.A., kendisinden özür de dilemeyi ihmal etmedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ş. ve S.Ş. tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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