Antalya’da kaldığı huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren 65 yaşındaki İzzettin Süğüt hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Hakim karşısına çıkan Süğüt kendini “Olaya itirazım yok, bu olayı yapan da yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler” diyerek savundu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yer alan Halil Akyüz Huzurevi'nde3 Mayıs 2024 tarihinde korkunç bir olay yaşanmıştı. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e gece uykuda meyve bıçağıyla saldırmıştı.

Süğüt olay sonrasında odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklayarak öldürmüştü.

Polis ekipleri kaçan İzzettin Süğüt'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına almış, ardından tutuklamıştı. Söğüt’ün huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında daha önce tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilmişti.

Huzurevindeki dehşette korkunç savunma: Bunu bana yaptıran başhemşire ile şube müdürü

“AMACIM KORKUTMAKTI”

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan Süğüt, huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek şunları söylemişti:

Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum.

Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık İzzettin Süğüt cezaevine Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Cumhuriyet savcısı, Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak öldürdüğü, Ahmet Özdemirel'e yönelik eylemini ise canavarca hisle gerçekleştirdiği yönünde mütalaa sundu.

“BUNU YAPTIRAN BAŞHEMŞİRE İLE ŞUBE MÜDÜRÜ”

Süğüt, huzurevi yönetimini suçlayarak, "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" sözleri ile kendini savundu.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ek savunmanın alınması için ileri bir tarihe ertelendi.

