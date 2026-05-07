Denizli'de bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti

5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Bulut’un cenazesinin memleketi Van’a bağlı Muradiye ilçesine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

