İhlas Haber Ajansı
İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti
Denizli'de bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki duvar ustası Tarkan Bulut, 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnşaattan düşen duvar ustası hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, dengesini kaybederek 2. kattan düştü ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen vefat etti.
- Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi.
- Duvar ustası Tarkan Bulut, 31 yaşındaydı.
- Çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.
- Ağır yaralanan Bulut, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- 5 çocuk babası olan Tarkan Bulut'un Van'ın Muradiye ilçesinden çalışmak için geldiği öğrenildi.
- Bulut'un cenazesi memleketi Van'a gönderildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.
Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Bulut’un cenazesinin memleketi Van’a bağlı Muradiye ilçesine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
