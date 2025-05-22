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İş makinası şarampole devrildi, operatör son anda atlayarak kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İş makinası şarampole devrildi, operatör son anda atlayarak kurtuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole devrildiği kazada operatör, araçtan atlayarak kurtuldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole devrildiği kazada operatör, araçtan atlayarak kurtuldu.

İŞ MAKİNESİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Olay, Gümeli beldesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yol betonlama çalışması yapan iş makinesi, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı, operatör ise araçtan atlayarak son anda kazadan kurtuldu.

OPERATÖR SON ANDA ATLAYIP KURTULDU

Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun kaza ile ilgili, "Bugün öğle saatlerinde, Gümeli Karagöl Mahallesi, Şehit Çetin Ceylan Küme Evlerinde yol betonlama çalışması yapan iş makinemiz kontrolden çıkarak yol altına yuvarlandı. Çok şükür ki, operatörümüz son anda makineden atlayıp hiçbir yara almadan kurtulmuştur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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